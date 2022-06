Rivelato il creative director di The Last of Us Parte 1, ha lavorato a Marvel's Avengers

Si continua a parlare di The Last of Us Parte 1 annunciato al Summr Game Fest, remake del primo gioco della serie in arrivo su PlayStation 5 il 2 settembre 2022 e in una data successiva anche su PC.

Un poco alla volta emergono maggiori informazioni sulla nuova opera firmata Naughty Dog di prossima uscita, compresi anche i nomi coinvolti nello sviluppo del progetto. Tramite il suo profilo Twitter, Shaun Escayg conferma di essere il creative director di The Last of Us Parte I, dicendosi fortemente entusiasta di questa nuova esperienza.

"Sono così orgoglioso del nostro team e dell'incredibile lavoro svolto sul trailer di The Last of Us Remake mostrato al Summer Game Fest", afferma Escayg, che prosegue: "Questo titolo è stato la mia introduzione allo sviluppo di videogiochi e dunque occupa un posto davvero speciale tra i miei sentimenti. Un onore essere il creative director di questo remake".

Escayg è stato parte di Naughty Dog dal 2011 al 2018, rivestendo in questo periodo anche il ruolo di direttore creativo di Uncharted L'Eredità Perduta. Dopo aver lasciato la compagnia si è accasato a Crystal Dynamics, dove ha ricoperto il medesimo ruolo anche per lo sviluppo di Marvel's Avengers, di cui è stato anche writer. Il game designer ha infine fatto "ritorno a casa" nel 2021, occupandosi da allora del remake di The Last of Us.

