Rivelazione da un insider: GTA 6 annunciato il 26 ottobre 2023?

L'insider Chris Marxx suggerisce l'imminente presentazione di Grand Theft Auto VI: l'annuncio potrebbe arrivare a breve, secondo la fonte non dovremo attendere troppo per la rivelazione della data del primo trailer di GTA 6 da parte di Rockstar Games.

Chris Marxx non è un insider particolarmente celebre anche se è stato tra i primi a confermare la presenza di Payday 3, Dragon's Dogma 2 e Fable alla Summer Game Fest dello scorso mese di giugno, il suo track record è abbastanza è positivo ma non conosciamo l'affidabilità dei suoi contatti.

In ogni caso, Marxx ha parlato chiaro suggerendo di attendersi a brevissimo notizie da Rockstar Games per quanto riguarda la prima presentazione del nuovo gioco della serie Grand Theft Auto: il lancio del trailer di annuncio di GTA 6 sarebbe previsto per il 26 ottobre 2023.

Non è la prima volta che si cita questa data legandola a GTA 6, non è escluso che effettivamente Rockstar Games e Take-Two abbiano qualcosa in programma per le prossime settimane anche se al momento individuare una data esatta per il reveal non è semplice, fino a quando fonti attendibili non si sbilanceranno in merito.

In ogni caso sono in molti a sostenere che GTA 6 verrà svelato questo autunno per poi raggiungere gli scaffali dei negozi entro la fine del 2024.