Rivelazione LoL: gli Immortals acquistano gli OpTic, nel 2020 il ritorno all'LCS

Come rivelato da ESPN, gli IMT avrebbero fatto l'offerta migliore per l'acquisto della Infinite Esports, società che detiene il controllo degli Optic. Oltre al prezzo d’acquisto, stimato tra i 35 e i 45 Milioni di Dollari, gli Immortals si faranno carico di tutti i debiti pendenti della Infinite nei confronti delle varie leghe.

La società detentrice di Optic e Houston Outlaws avrebbe finora versato nelle tasche dell’LCS circa 8 milioni di Dollari su un totale di 13, con 5 rimanenti.

Sono invece 10 quelli versati alla Overwatch League, esattamente metà di quelli dovuti in totale. Compreso dunque anche lo slot all' LCS e il ritorno nella massima lega nordamericana di League of Legends nel 2020 insieme ai Dignitas che avevano recentemente acquistato i Clutch Gaming. Non, però, lo slot della Overwatch League.

Gli Immortals detengono già la proprietà dei Los Angeles Valiant: motivo per cui gli Houston Outlaws seguiranno un processo di vendita separato. Il brand Optic, tuttavia, non scomparirà. Continuerà a rimanere attivo su Call of Duty in nome della sua storia ma sotto l'egida degli IMT.

Qualora gli Immortals dovessero riuscire a ottenere uno slot nel nuovo franchise dell Call of Duty World League, parteciperebbero proprio con il nome e il logo degli Optic.