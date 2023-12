Riven Remake: nuove cartoline dalla versione attualizzata del sequel di Myst

È trascorso più di un anno dall'annuncio del Remake di Riven, e per gli studi Cyan Worlds è finalmente giunto il momento di riaprire una finestra sulla dimensione fantasy della loro iconica avventura grafica mostrando degli scatti inediti e svelando il nome definitivo della versione attualizzata del sequel di Myst.

Il remake del sequel di Myst si chiamerà Riven: New Discoveries from the Lost D’ni Empire e darà modo a tutti i fan del genere di esplorare questo misterioso arcipelago pieno di "isole sull'orlo del collasso". Il nostro compito sarà quello di aiutare Atrus a salvare sua moglie, Catherine, dalle grinfie del malvagio Gehn, il padre dello stesso Atrus autoproclamatosi 'signore supremo di Riven'.

Nel corso dell'avventura dovremo risolvere tantissimi misteri e riuscire a fuggire da Riven insieme a Catherine, non prima però di scoprire una storia piena di intrighi, tradimenti e colpi di scena. Il Remake di Riven promette inoltre di espandere sensibilmente il perimetro ludico, narrativo e contenutistico del gioco originario (e dello stesso Myst) proponendo una libertà di movimento senza precedenti per la serie.

L'esplorazione verrà infatti gestita da un sistema di movimento completamente tridimensionale e in tempo reale, con ambientazioni piene di nuovi segreti da sviscerare e una storia ancora più profonda e stratificata. La data di lancio di Riven: New Discoveries from the Lost D’ni Empire non è stata ancora annunciata. In attesa di conoscerla, e di sapere se il titolo arriverà solo su PC o anche su console PlayStation, Xbox e Nintendo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per ammirare le ultime immagini e leggere questo nostro approfondimento sulle migliori avventure grafiche degli anni '90, da Monkey Island a Myst.