Riven Remake è realtà: Cyan svela la versione attualizzata del sequel di Myst

Le fucine digitali degli studi Cyan si rimettono in moto per annunciare lo sviluppo del Remake di Riven, il secondo capitolo dell'avventura grafica che ha fatto ufficialmente il suo esordio nel 1993 con l'indimenticabile esperienza offerta da Myst.

Il teaser trailer confezionato dalla software house di Spokane (Washington) si limita a confermare l'inizio dei lavori su Riven Remake, senza entrare nel merito delle tempistiche di lancio o della rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo progetto.

I vertici della casa di sviluppo statunitense, in compenso, forniscono dei primi chiarimenti sull'offerta contenutistica di questo rifacimento spiegando che si tratterà di un vero e proprio remake, ossia di una versione ricostruita da zero che ha richiesto (e continuerà a richiedere) un notevole dispendio di risorse economiche e lavorative. Per questo, sottolinea il team Cyan, non è previsto alcun upgrade gratuito per chi ha acquistato l'avventura originaria di Riven.

Nell'attesa di ricevere nuovi dettagli da Cyan, accompagnati magari da un filmato che ci mostri le migliorie grafiche promesseci dal remake del sequel di Myst, vi lasciamo al nostro approfondimento sulle le migliori avventure grafiche degli anni '90, da Myst a Monkey Island.