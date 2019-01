Rivendere le chiavi dei giochi senza il permesso è ora illegale in Giappone

Grossa svolta nell'ambito del mercato digitale giapponese. A seguito di un nuovo emendamento della Legge per la Prevenzione della Concorrenza Sleale, rivendere le chiavi di attivazione dei giochi senza il permesso del publisher è diventato illegale nel paese del Sol Levante.

Il nuovo emendamento creerà un bel po' di problemi a molti marketplace digitali che rivendono le chiavi dei giochi senza alcun permesso da parte dei publisher e/o consentono la compravendita tra gli utenti privati. Le pene previste varieranno in base alla gravità della situazione, che andrà valutata caso per caso nelle sedi apposite. Si spazierà da misure cautelari di tipo civile fino a procedimenti penali, come la condanna fino a 5 anni di prigione oppure al risarcimento di somme fino a 5 milioni di yen, o persino entrambe!

Lo scorso mese, la stessa legge venne espansa per includere la manomissione dei dati di gioco, uan decisione che ha portato alla chiusura di realtà come Cyber Save Editor, un servizio giapponese che permetteva ai suoi utilizzatori di modificare i salvataggi dei giochi per PlayStation 4.