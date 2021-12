River City Girls 2, nuovo video: le guerriere di WayForward menano mazzate su Switch

Dal alco digitale del Nintendo Indie World che ha fatto da sfondo al nuovo gameplay di Sea of Stars ma anche all'ennesima delusione per l'assenza di River City Girls 2, ARC System Works e WayForward mostrano delle scene di gioco inedite di River City Girls 2.

Il filmato propostoci dalla casa di sviluppo californiana ci rituffa nelle frizzanti atmosfere in pixel art di questo ormai iconico beat'em up per ricordarci come i guai non siano ancora cessati dalle parti di River City.

Il titolo andrà a riallacciarsi agli eventi conclusivi del capitolo precedente, dandoci così modo di tornare a mestire i panni di Misako e Kyoko, come pure di Kunio, Riki e delle nuove arrivate Marian e Provie. Il nuovo picchiaduro a scorrimento edito da ARC System Works farà leva sulla curiosità dei giocatori e, naturalmente, sulla loro prontezza di riflessi, con tantissime mosse inedite da sfoggiare contro nuovi nemici.

Il tutto, intriso dello stesso humor sopra le righe che ha tratteggiato il canovaccio narrativo dell'episodio precedente, accompagnando la storia dinamica in un percorso a scelta multipla da percorrere sia da soli che insieme a un amico nell'apposita modalità cooperativa a due giocatori. L'introduzione continuerà ad essere rigorosamente in stile anime, con scene d'intermezzo ispirate ai manga e una colonna sonora curata da Megan McDuffy, la compositrice della splendida soundtrack del primo episodio della serie.

La commercializzazione di River City Girls 2 è prevista nell'estate del 2022 su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.