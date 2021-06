River City Girls 2 e Zero annunciati, il primo capitolo in arrivo su PS5

Lo show organizzato da Limited Run Games ha portato tantissime novità relative alla serie di River City Girls: oltre alla conferma che il primo capitolo, uscito originariamente nel 2019, arriverà su PlayStation 5, altri due giochi sono previsti rispettivamente quest'anno e nel 2022.

Si tratta di River City Girls Zero e di River City Girls 2. Nel primo caso si tratta di una versione localizzata di Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka, titolo appartenente alla serie di Kunio-kun uscito nel 1994 esclusivamente su Super Famicom (versione giapponese del Super Nintendo) e che è stato preso come base per la realizzazione del primo River City Girls. Per gli amanti del retrogaming si tratta quindi di un'ottima occasione per scoprire la genesi della serie moderna, a partire da quest'anno su Nintendo Switch e "altre piattaforme" ancora da definire.

River City Girls 2 arriverà invece nel 2022 oltre che su Switch anche su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il nuovo Picchiaduro a Scorrimento si pone come seguito diretto del predecessore ed offrirà anche una cooperativa online per 2 giocatori. L'uscita del primo River Ciry Girls su PS5, infine, per il momento non ha una data d'uscita precisa. Tutti e tre i giochi avranno nel prossimo futuro un'edizione fisica realizzata in quantità limitate come da tradizione per il distributore americano.

Tra gli altri annunci arrivati dall'evento di Limited Run Games, eccovi il trailer di Bloodrayne Betrayal Fresh Bites, oltre all'edizione da collezione di Huntdown con statuina.