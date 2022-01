River City Girls arriva presto su PS5, upgrade gratis per chi possiede la versione PS4

WayForward ha annunciato che il picchiaduro a scorrimento River City Girls arriverà molto presto su PlayStation 5, nello specifico la versione next-gen del gioco per la console Sony sarà disponibile in formato digitale sul PlayStation Store dal prossimo 18 gennaio.

Tutti i possessori della versione PS4 potranno effettuare l'upgrade senza costi aggiuntivi, ricordiamo che River City Girls è stato lanciato nel 2019 su PS4, Xbox One, Switch e PC.

River City Girls è un picchiaduro in stile 16-bit, spin-off della serie River City, molto popolare su NES e SNES, sopratutto in Giappone. Nel gioco vestiremo i panni di Misako e Kyoko, due ragazze impegnate a far valere le proprie ragioni all'interno della scuola che frequentano quotidianamente. Un gioco dallo stile retrò con una grafica 2D in Pixel Art e cutscene in stile manga/anime, la colonna sonora può contare sul contributo di artisti come Megan McDuffee, Chipzel, Cristina Vee, Dale North, e NateWantsToBattle, non mancheranno inoltre apparizioni di personaggi classici della serie.

Un buon antipasto in attesa di River City Girls 2 in uscita durante l'estate 2022 e sopratutto del prequel River City Girls Zero, versione localizzata per l'Occidente di Shin Nekketsu Koha Kunio-tachi no Banka, titolo della serie River City/Kunio Kun uscito nel lontano 1994 solamente in Giappone su Super Nintendo.