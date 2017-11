A poche settimana dalla pubblicazione occidentale su consolesi mostra con il trailer di lancio pubblicato quest'oggi da. Il filmato illustra l'avventura di Kunio, occupato a tenere i teppisti lontani dalle strade di Tokyo.

Conosciuto in Giappone col nome di Downtown Nekketsu Monogatari SP, il picchiaduro a scorrimento con elementi RPG arriverà nei nostri lidi il 21 novembre 2017 in esclusiva per le console della famiglia 3DS.

Ricordiamo inoltre agli appassionati della serie che quest'estate, sempre su Nintendo 3DS, è stato pubblicato anche River City Ransom: Knights of Justice, un adattamento che trasforma i personaggi di River City Ransom in maghi e cavalieri.