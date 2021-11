River Tails Stronger Together: l'Indie cooperativo italiano è su Kickstarter

Vetrina di sempre maggior rilievo per l'universo videoludico, Kickstarter accoglie ora tra le sue pagine anche River Tails: Stronger Together, una nuova avventura a firma italiana.

Dalla propria sede britannica e nostrana, i sei sviluppatori di Kid Onion Studio hanno infatti deciso di sottoporre la propria produzione alla vasta platea del portale di crowfunding. L'obiettivo, ovviamente, è quello di raccogliere risorse sufficienti a trasformare River Tails: Stronger Together in un titolo pronto per raggiungere i cataloghi del mondo PC (via Steam), Nintendo Switch e Cloud Gaming.



Avventura cooperativa per due giocatori, River Tails: Stronger Together propone una modalità multiplayer esclusivamente in locale, che pone i giocatori nei panni di due protagonisti piuttosto peculiari. Al centro della scena troveremo infatti una insolita alleanza tra un gatto e un pesce, che decideranno di collaborare per far fronte alle oscure minacce che li attendono lungo un'avventura ambientata tra le rive di un fiume. Segnaliamo che River Tails: Stronger Together può essere testato con mano, grazie ad una Demo dedicata completamente gratuita:

Ad accompagnare i primi dettagli sul titolo, troviamo inoltre la conferma di un importante impegno ambientale da parte di Kid Onion Studio. La piccola software house ha infatti annunciato che l'1% di tutti i proventi generati da River Tails: Stronger Together saranno devoluti a The River Trust, una ONG britannica che si occupa della tutela degli ecosistemi fluviali in Inghilterra e Irlanda.