Riverbond arriva su PS Store in estate: l'annuncio durante lo State of Play

Il secondo appuntamento con lo State of Play è stato denso di annunci e novità: tra queste, ha trovato spazio anche Riverbond, titolo sviluppato da Cococucumber.

Il gioco, definito come uno "shoot & slash" si è mostrato al pubblico in un primo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Grazie al filmato è possibile dare un primo sguardo alla componente artistica di Riverbond ed ad alcune meccaniche di gameplay. La produzione supporterà una modalità multiplayer fino a quattro giocatori, che permetterà ai videogiocatori di esplorare il mondo di gioco in compagnia dei propri amici. Nel corso del trailer sono state inoltre presentate otto skin crossover, ispirate, tra gli altri, a Shovel Knight e Guacamelee!. Non è stata ad ora indicata una data di pubblicazione precisa, ma il gioco è atteso su Playstation Store nel corso dell'estate di quest'anno.



Durante questo secondo appuntamento con il format State of Play, Sony ha inoltre sfruttato l'occasione per mostrare, tra gli altri, un nuovo trailer di MediEvil Remake, con cui è stata annunciata ufficialmente anche la data di uscita del gioco. Presente all'appello anche un inedito trailer di Final Fantasy 7 Remake, con la promessa di ulteriori informazioni in arrivo nel corso del mese di giugno.