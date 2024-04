Rivivi gli anni '80 con PAC-MAN Deluxe Arcade Machine al MINIMO STORICO

Arcade1up PAC-MAN Deluxe Arcade Machine è un classico arcade del 1980 riproposto in una formula fedele all'originale, contenente 14 giochi classici. È dotato di tutto ciò che ha reso PAC-MAN un'esperienza unica. Proprio come questa offerta: il 15% di sconto, che abbatte il prezzo a 466,40 euro!

In questa straordinaria simulazione ci trovi tutti i particolari del mondo Pac-man: il labirinto luminoso, i PAC-DOT, i mitici fantasmini colorati che ti inseguono ma che poi devi rincorrere quando puoi mangiarli e il protagonista dall'inconfondibile colore giallo e dalla forma sferica che si fa strada nel tentativo di mangiare tutti i pallini.

Nitido display LCD da 17" dà vita a tutti i classici dettagli visivi, mentre i doppi altoparlanti integrati producono il classico "waka, waka, waka" che contraddistingue il gioco da sempre.

L'elegante design del cabinato, il marquee illuminato e lo sportello finto per le monete, che sono i tratti distintivi della nostra nuovissima edizione Deluxe, gli conferiscono un autentico look retrò che aggiunge carattere e classe a qualsiasi luogo della propria dimora o ufficio.

Anche i joystick e i pulsanti sono stati riprodotti fedelmente e consentono di girare nel labirinto, di ingoiare POWER-PELLET e di schivare BLINKY, PINKY, INKY e CLYDE!

Infine, grazie alle classifiche WIFI, è possibile pubblicare i propri punteggi e competere con amici e giocatori di tutto il mondo.

