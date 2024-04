Rivivi un classico: Mario vs. Donkey Kong per Nintendo Switch scontatissimo

Mario vs. Donkey Kong-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versione su scheda porta anche su Nintendo Switch lo scontro tra titani della casa di videogame nipponica. Che ha visto nel Game Boy Advance la sua versione più nota e ora è disponibile per Nintendo Switch Oled, 1.1 e Lite. Prendilo con uno sconto del 16%, quindi lo paghi solo 41,99€!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Uscito lo scorso 16 febbraio 2024, ecco la trama ufficiale: Donkey Kong ha rubato i Minimario, e Mario si è messo sulle sue tracce per riprenderseli. Osserva e agisci per superare livelli sempre più complessi, ricorrendo a mosse come i salti in rovesciata e le capovolte all’indietro per raggiungere le chiavi e portare in salvo i Minimario. Infine, dovrai affrontare Donkey Kong in persona.

Tra le novità principali, oltre ovviamente a una grafica migliorata, in questa versione aggiornata potrai anche giocare con un amico in co-op locale.

Divertimento assicurato: combina logica, strategia e tanto pensiero creativo per superare oltre 130 livelli di puro divertimento e recuperare tutti i Mini Mario rubati da Donkey Kong​​.

Vivrai 2 nuovi mondi pieni di sorprese vi aspettano con ostacoli e rompicapi. Potrai anche giocare in coppia, scegliendo un secondo personaggio.

Insomma, un'occasione unica per chi ama il mondo Nintendo: prendilo con uno sconto del 16%, quindi lo paghi solo 41,99€!

