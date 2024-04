Rivivi le emozioni del Commodore 64 sul tuo iPhone con l'emulatore gratis Gekko64

Era solo questione di tempo prima che gli emulatori approdassero in via ufficiale su App Store e dopo il grande successo di Delta, ecco arrivare anche Gekko64, la versione per iPhone e iPad del celebre emulatore Commodore 64, già da tempo disponibile su dispositivi Android.

A differenza di Delta, Gekko64 è disponibile per il download da App Store anche in Europa, una volta scaricato avrete accesso ad un vero emulatore C64 con supporto per i caricamenti rapidi, la tastiera virtuale ed il controller wireless.

Gekko64 emula in tutto e per tutto lo storico home computer di casa Commodore, vero e proprio mito degli anni '80 capace di vendere quasi 20 milioni di pezzi in tutto il mondo e rendendo popolari giochi come The Last Ninja, Turrican e Turrican 2 The Final Fight, Bubble Bobble, IK+ e tanti altri titoli ora parte dell'immaginario collettivo di più generazioni di giocatori, che portano nel cuore le avventure vissute con il piccolino di Commodore, all'epoca della sua uscita un computer assolutamente futuristico nonostante le tante limitazioni tecnologiche di quei tempi.

Con Gekko64 i giocatori "vintage" potranno quindi rivivere le emozioni della propria infanzia, l'app è compatibile con iPhone e iPad ed è ottimizzata per entrambe le famiglie di dispositivi, riscritta appositamente per sfruttare le potenzialità dei dispositivi Apple.

