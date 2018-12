Rivivi il tuo anno con Xbox One grazie a Xbox Year in Review 2018

Così come fatto da Sony con My PS4 Life, anche Microsoft lancia uno strumento per rivivere i migliori momenti dell'anno che sta per terminare: si chiama Xbox Year in Review 2018 e vi permetterà di ottenere numerose informazioni sulle vostre attività videoludiche su Xbox One...

Per rivivere il vostro 2018 su Xbox vi basterà andare sul sito di Xbox Year in Review ed effettuare il login con l'account Xbox LIVE associato alla console, a questo punto l'app genererà una scheda con tantissime informazioni come il numero degli obiettivi sbloccati e il gamer score, il primo gioco avviato nel 2018, il titolo più giocato, il numero di amicizie strette negli ultimi dodici mesi e tanto altro ancora.

L'anno che sta per terminare è stato sicuramente ricco di sorprese per i giocatori Xbox grazie al lancio di titoli come State of Decay 2, Sea of Thieves e Forza Horizon 4, tre esclusive Microsoft che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico durante il 2018, senza dimenticare i successi delle terze parti come Fortnite Battle Royale, PUBG, Call of Duty Black Ops 4 e le produzioni indipendenti arrivate grazie al programma ID@Xbox. Siamo curiosi di conoscere le vostre statistiche!