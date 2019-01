Riviviamo la finale del For Honor Italian Duel Tournament assieme al Fossa

Lo scorso 16 dicembre si sono svolte al VGP Home di Milano le fasi finali del For Honor Italian Duel Tournament, il primo torneo italiano ufficiale dedicato al gioco di combattimento all'arma bianca di Ubisoft.

Il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di assistere all'evento, durante il quale i migliori otto giocatori del nostro paese si sono dati battaglia su PlayStation 4 in modalità Duello 1 vs 1. A spuntarla, alla fine, è stato Matteo, conosciuto nella comunità di For Honor come Cocoricosta01, che ha portato a casa una sedia Sparco Gaming GRIP, un Router Gaming Nighthawk XR500 e un monitor MSI Optix MAG241C 24 pollici.

Se non avete potuto assistere all'evento, allora vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale con Francesco Fossetti, durante il quale vengono mostrati i momenti salienti delle fasi finali ed è possibile fare la conoscenza dei partecipanti del torneo e del vincitore. Tra gli ospiti d'eccezione figurano anche i PlayerInside! Trovate il filmato in calce alla notizia, buona visione!