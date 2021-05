Rivoluzione FIFA 21 Ultimate Team: arrivano cosmetici acquistabili al di fuori dei pack

Senza alcun preavviso, ieri 1° maggio EA Sports ha aggiornato il negozio di FIFA 21 Ultimate Team introducendo una sezione tutta nuova, chiamata Stadium, dalla quale i giocatori possono acquistare oggetti e bundle cosmetici con FUT Coins o FIFA Points, il tutto al di fuori dei classici pacchetti di FUT.

È la prima volta che FIFA consente di acquistare in maniera diretta degli oggetti specifici, senza doversi affidare alla fortuna. Al momento il negozio offre una selezione di quattro item: un tema per lo stadio (15.000 FUT Coins o 200 FIFA Points), un tifo personalizzato per lo stadio (11.500 FUT Coins o 200 FIFA Points), un kit per le partite in casa (25.000 FUT Coins o 300 FIFA Points) e un kit per le partite fuori casa (25.000 FUT Coins o 300 FIFA Points). A completare l'offerta c'è un bunlde che li racchiude tutti e quattro (60.000 FUT Coins o 700 FIFA Points).

La novità è stata introdotta a tutti i giocatori con un messaggio all'avvio di FIFA 21 Ultimate Team, che chiarisce alcuni aspetti fondamentali: "I nuovi Stadium Item Pack e Bundle permettono ai giocatori di personalizzare ulteriormente il look dei loro FUT Club. Di tanto in tanto, nuovi Stadium Item Pack e Bundle appariranno nel FUT Store di FIFA 21. Rappresentano un ulteriore livello di personalizzazione e non rimpiazzano gli altri modi di ottenere gli Oggetti Stadio. Possono essere ottenuti con FUT Coins e FIFA Points per un periodo limitato di tempo".

Questi oggetti, fa notare Eurogamer, possono essere rivenduti nel mercato della comunità. La cosa strana, è anche alcuni utenti li stanno rivendendo a prezzi notevolmente inferiori a quelli proposti da EA Sports. Ad esempio, è possibile trovare il tifo a 5.600 Coins (meno della metà del prezzo fissato da EA), e il tema a 7.600 Coins. È evidente che i prezzi di questi nuovi oggetti necessitino di un bilanciamento.

Cosa ve ne pare di questa novità? Ne approfittiamo per ricordarvi che pochi giorni fa è stato messo a disposizione il Team of the Season della Premier League in FUT 21.