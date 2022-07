Rivoluzione Games with Gold: il servizio dice addio ai giochi Xbox 360

Microsoft ha di recente inviato una mail a tutti gli utenti abbonati a Xbox Live Gold per confermargli un importante cambiamento che sta per arrivare in merito ai Games With Gold.

Tra qualche mese, infatti, gli iscritti al servizio del colosso di Redmond non riceveranno più un gioco per Xbox 360 ogni mese, un po' come avvenuto qualche tempo fa con l'abbandono di PlayStation 3 da parte di Sony con il suo PlayStation Plus.

Ecco di seguito il contenuto del messaggio di Microsoft:

"A partire dal 1 ottobre 2022, i titoli mensili offerti agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold tramite il programma Games with Gold non includeranno più i giochi per Xbox 360. Abbiamo raggiunto il limite relativo alla possibilità di inserire nel nostro catalogo i giochi per Xbox 360; tuttavia, il programma Games with Gold continuerà a includere entusiasmanti titoli per Xbox One e sconti esclusivi ogni mese."

"Ciò non influirà sui giochi per Xbox 360 scaricati prima del mese di ottobre 2022. Tutti i titoli per Xbox 360 riscattati tramite il programma Games with Gold entro tale scadenza potranno essere mantenuti sul tuo account Xbox, indipendentemente dal fatto che tu mantenga o meno l'abbonamento."

In attesa di scoprire se tale mossa porterà titoli più recenti nel catalogo del servizio, vi ricordiamo che tra i giochi gratis di luglio per gli utenti Xbox Live Gold c'è anche Relicta.