Rivoluzione Magic The Gathering: addio buste per draft e del set, arrivano i Play Booster

A metà agosto abbiamo scoperto il futuro di Magic: The Gathering, quando Wizards of the Coast ha svelato tutte le espansioni in uscita fino al 2026. Ora, però, la compagnia americana ha annunciato un'altra grande rivoluzione in arrivo per i collezionisti di Magic: addio ai Draft Booster e ai set Booster, fate spazio ai Play Booster!

Ebbene sì: le Buste di Espansione e le Buste per Draft saranno combinate in un nuovo tipo di bustina, chiamata Play Booster in inglese. Per ora non c'è ancora un nome italiano, ma possiamo aspettarci che la traduzione ufficiale sarà "Busta di Gioco" o qualcosa di molto simile. Tutti i dettagli delle nuove bustine sono stati rilasciati con un apposito post sul blog di Magic: The Gathering.

Il comunicato spiega nel dettaglio il perché di questa scelta rivoluzionaria per Magic: The Gathering, parlando di ben sei problemi principali. Ridotti ai minimi termini, essi riguardano, tra le altre cose, la confusione generata tra i giocatori dalla sovrabbondanza di bustine diverse (oltre ai Set Booster e ai Draft Booster, infatti, in commercio troviamo anche i Collector's Booster e, per alcuni set, anche i Jumpstart Booster). Poi ci sono i problemi di magazzino per Wizards of The Coast, costretta a produrre un numero enorme di bustine e di box diversi ad ogni nuova espansione.

Inoltre, l'azienda ha confermato che i fan si stanno disinnamorando dei Draft Booster, ancora molto utilizzati solo nelle serate di gioco nell'omonimo formato, ma poco venduti dopo il lancio di ogni nuova espansione: i giocatori, infatti, hanno dimostrato di preferire i Set Booster, poco più costosi ma con un drop rate di Rare e Rare Mitiche molto maggiore.

A risolvere tutti questi problemi sono arrivati i Play Booster, dunque. Come ci spiega l'infografica che trovate in calce, ogni Play Booster conterrà 15 carte - lo stesso numero di una Busta di Espansione, per intenderci. Queste carte saranno così divise:

Dalla 1 alla 6: carte Comuni

7: carta Comune o carta proveniente dalla Lista

Dalla 8 alla 10: carte Non Comuni

11: carta Rara o Rara Mitica

12: Terra Base

13-14: carte Wildcard (una foil e una non-foil)

15: Token o carta dell'Art Set o carta strategia o carta guida

Per saperne di più su percentuali e drop rate, vi invitiamo nuovamente a fare riferimento al comunicato ufficiale di Wizards of the Coast, che va in profondità sul tema. Noi ci limitiamo a spiegarvi cosa sono le Wildcard: come suggerisce il nome, queste sono le carte "jolly" di ogni bustina. Una carta Wild può essere letteralmente una qualsiasi carta del main set della propria espansione: potrebbe essere una Comune, una Non Comune, una Rara o una Mitica. Viene da sé che, nei pacchetti più fortunati, potrete trovare fino a quattro Rare o Rare Mitiche.

Infine, è importante segnalare che i primi 14 slot (cioè quelli delle carte vere e proprie) potranno contenere carte booster fun, tradotte in italiano con la terminologie "Buste Divertenti". Si tratta in questo caso di carte con illustrazione estesa, variant dell'artwork o altri trattamenti speciali, compresi quelli foil. Insomma, nei nuovi pacchetti (in arrivo con l'espansione Murders at Karlov Manor, a inizio 2024) la possibilità di trovare carte di rarità maggiore sembra nettamente più elevata, facendo la felicità dei collezionisti!