Rivoluzione per Naraka Bladepoint: arriva presto su PS5 e diventa gratis dappertutto

Tra l'annuncio di una collaborazione e l'altra, il team di sviluppo di Naraka Bladepoint ha anche svelato che nei prossimi giorni il battle royale subirà importanti cambiamenti che potrebbero dargli una seconda vita.

La prima novità riguarda l'approdo su PlayStation 5, grazie al quale il titolo a base di arti marziali e armi bianche potrà essere giocate anche dai possessori della console di ultima generazione Sony. Il debutto di questa versione del gioco è più vicino di quanto possiate immaginare, dal momento che Naraka Bladepoint verrà pubblicato sul PlayStation Store il prossimo 13 luglio 2023. Nello stesso giorno vi sarà anche il passaggio al modello free to play: questo significa che dalla prossima settimana non sarà più necessario acquistare una copia del gioco, che potrà essere scaricato ed avviato in maniera completamente gratuita.

Per celebrare i due anni dall'uscita, inoltre, gli sviluppatori pubblicheranno un corposo aggiornamento che introdurrà la modalità Capture the Spirit Well (12 contro 12), nuove armi doppie, funzionalità inedite per la modalità Gilda, l'eroe Tessa e tanto altro. Oltre alle ricompense dell'anniversario, pare inoltre che vi saranno oggetti esclusivi per gli utenti PlayStation 5, ma al momento non si conoscono i dettagli esatti della collaborazione con Sony. Non escludiamo che possa trattarsi degli ormai noti pacchetti per i soli utenti PlayStation Plus. Il team di sviluppo ha infine confermato che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass riceveranno un upgrade: l'edizione inclusa nel catalogo non sarà più quella standard ma la Deluxe Edition.

Purtroppo non sappiamo se i giocatori PC e Xbox potranno trasferire i salvataggi su PlayStation. Sebbene vi sia la conferma della presenza del cross-play, è probabile che il gioco non supporterà il cross-save, funzionalità che non è disponibile nemmeno al momento tra la versione Steam e quella della console Microsoft. Avete già letto la nostra recensione di Naraka Bladepoint?