Rivoluzione PlayStation Now: Shadow Warrior 3 gratis al lancio per gli abbonati!

Nella cornice dei mai sopiti rumor sul lancio di PlayStation Spartacus nel 2022, Sony sorprende l'utenza iscritta a PlayStation Now preannunciando l'imminente arrivo di Shadow Warrior 3: lo sparatutto di Flying Wild Hog sarà disponibile sin dal giorno di commercializzazione per gli abbonati al servizio.

A conferma dell'ingresso della prossima avventura FPS di Low Wang nel catalogo di PlayStation Now troviamo il ricco approfondimento che Bartek Sawicki, Lead Producer di Flying Wild Hog, ha condiviso sulle pagine del PS Blog insieme a un video gameplay e ad un riassunto dei contenuti offerti dal titolo.

A chi si avvicina solo adesso a questo sparatutto, ricordiamo che Shadow Warrior 3 darà modo ai patiti del genere di combattere contro schiere di mostri Yokai in scenari che offriranno una rappresentazione "neo feudale" del Giappone, sia moderno che di epoca feudale, con mappe piene zeppe di creature provenienti dal folklore nipponico. Per avere la meglio su questa schiera di demoni, l'eroe Lo Wang dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e padroneggiare il frenetico sistema di movimento e combattimento basato sull'utilizzo di ventaglio particolarmente ampio di armi da fuoco e da taglio.

A questo punto non ci resta che attendere l'uscita di Shadow Warrior 3, prevista per l'1 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca digitale dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a PS Now.