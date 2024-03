Rivoluzione nel settore delle periferiche gaming: Turtle Beach compra PDP

Dalle colonne di GamesIndustry.biz rimbalza una notizia destinata a scuotere l'intero settore delle aziende produttrici di periferiche gaming: Turtle Beach Corporation ha infatti annunciato l'acquisizione di PDP e la conseguente nascita di un nuovo polo nel settore.

Il matrimonio tra Turtle Beach e PDP porterà il gigante delle periferiche gaming statunitense ad acquisire l'intero pacchetto azionario dell'azienda californiana con un investimento complessivo da 118 milioni di dollari, corrispondenti a circa 108,35 milioni di euro al tasso di cambio attuale.

L'ingresso di PDP nella famiglia di sussidiarie di Turtle Beach consentirà al colosso del settore conosciuto in tutto il mondo per i suoi headset gaming (ma non solo) di acquisire l'esperienza e le competenze maturate dal 2006 da PDP, un'azienda particolarmente apprezzata per la sua gamma di periferiche e controller su licenza, come i pad della linea Victrix e le chitarre in stile Rock Band di Fortnite Festival.

In ragione di questa fusione, Turtle Beach Corporation prevede di generare ricavi compresi tra i 390 e i 410 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi. L'ex proprietario di PDP, la società di private equity Diversis Capital, diventerà l'azionista di maggioranza di Turtle Beach, con il suo dirigente David Muscatel che entrerà a far parte di un consiglio di amministrazione che sarà guidato da Chris Keirn in qualità di nuovo CEO.

