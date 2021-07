Road 96: la nuova avventura degli autori di Valiant Hearts ha una data di lancio

Dopo essere stato annunciato in grande stile ai Game Awards 2020, Road 96, la nuova avventura narrativa che porta la firma degli autori di Valiant Hearts, ha finalmente ricevuto una data di lancio ufficiale.

Come annunciato al termine del trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Road 96 sarà disponibile a partire dal 16 agosto su PC e Nintendo Switch. In attesa di poter mettere le mani sul peculiare titolo, il filmato ci consente di familiarizzare con le tematiche che saranno affrontate durante l'esperienza e i personaggi che veicoleranno le coinvolgenti storie che vivremo.

"Road 96 è un gioco narrativo procedurale, con elementi di sopravvivenza, in cui i giocatori devono fuggire da un paese governato da un regime autoritario sull'orlo del collasso. Scopri i protagonisti non convenzionali di questo mondo in declino nel tuo lungo viaggio verso il confine sulle montagne. Tutti per strada, ma nessuno sulla stessa!". Ideato da Yoan Fanise (già co-director di Valiant Hearts), Road 96 porrà forte accento sull'importanza delle scelte personali dei giocatori, che saranno in grado di direzionare lo svolgimento della trama in un senso o nell'altro. L'esperienza risulta fortemente rigiocabile dal momento che ad ogni playthrough sarete in grado di scoprire qualcosa in più sui personaggi e sull'impianto narrativo della produzione, dichiaratamente ispirata a icone culturali come Quentin Tarantino, i fratelli Coen e Bong Joo-Ho.

Road 96 uscirà il 16 agosto su PC e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche tramite l'Hitchhiker Bundle al cui interno troverete l'OST ed un eBook che svelerà gli eventi accaduti 10 anni prima di quelli raccontati in-game. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Road 96.