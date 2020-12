Road 96: Tarantino incontra i Coen nella nuova avventura dei creatori di Valiant Hearts

Nel corso della ricca cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020 c'è stato spazio anche per l'annuncio di Road 96, una nuova avventura procedurale realizzata da DigixArt, studio dei creatori di Valiant Hearts: The Great War e 11-11 Memories Retold.

Road 96 è descritto dagli sviluppatori come "un bellissimo e pazzesco viaggio su strada, un viaggio personale verso la libertà, alla scoperta di luoghi emozionanti e persone incredibili". Ad ispirare quest'avventura procedurale sono stati artisti del calibro di Quentin Tarantino, i fratelli Coen e Bong Joo-Ho. Grazie ad una moltitudine di percorsi differenti, ogni giocatore potrà vivere la sua personalissima storia immersa in uno "scenario malinconico di oppressione e tirannia". La colonna sonora, dal canto suo, è ispirata alle hit degli anni '90.

Il viaggio di Road 96 è al momento confermato esclusivamente su PC, mentre la data d'uscita risulta essere fissata in un generico 2021, come indicato sulla pagina del negozio di Steam. In cima a questa notizia potete ammirare il trailer dell'annuncio in lingua italiana.