Road 96 Mile 0, il prequel di Road 96 arriva prestissimo: svelata la data di lancio

A circa due anni di distanza dal debutto di Road 96 (per maggiori dettagli sull'Indie, potete rivolgervi alla nostra recensione di Road 96), il team di DigixArt torna nell'universo dell'IP per proporre un vero e proprio prequel dell'avventura.

A sorpresa, la software house ha infatti annunciato Road 96: Mile 0, titolo pronto ad esordire sul mercato videoludico tra pochissimo tempo. Con il trailer che trovate in apertura, gli autori di Valiant Hearts hanno infatti confermato che il prequel sarà disponibile già a partire dal prossimo 4 aprile 2023. Il lancio del gioco è atteso su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

In Road 96: Mile 0, i giocatori seguiranno la storia di Zoe e Kaito, due adolescenti di White Sands, località abitata dall'élite di Petria. Entrambi sono dei volti già noti ai videogiocatori. Zoe è infatti già apparsa all'interno di Road 96, mentre Kaito aveva fatto la sua comparsa in Lost in Harmony, titolo del 2018 firmato sempre da DigixArt. Originari di due mondi molto diversi, Zoe e Kaito condividono un animo sognatore e sono pronti ad affrontare un viaggio che potrebbe cambiare per sempre il loro destino. In Road 96: Mile 0, i giocatori scopriranno le ragioni della fuga di Zoe, oltre a nuove sfumature di Petria.



Ricordiamo che dopo il lancio su PC, Road 96 è disponibile anche su console, grazie ai porting pubblicati nel 2022.