Road to UEFA eEuro 2020, sorteggiate le nazionali e i gironi

Il sorteggio per il primo campionato europeo virtuale UEFA è andato a formare i gironi con le 55 nazionali che parteciperanno e che si svolgerà parallelamente a quello tradizionale, per concludersi poi il dieci luglio, al leggendario stadio di Wembley.

Il sorteggio, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di ESL, si è svolto esattamente come da tradizione: attraverso un'estrazione casuale dalle varie urne. L'Italia è nel gruppo H con Galles, Isole Fær Øer, Ucraina, Andorra, Montenegro.

Ecco i sorteggi.

Gruppo A: Inghilterra, Serbia, Albania, Spagna, Lettonia.

Gruppo B: Slovenia, Scozia, Portogallo, Romania, Liechtenstein.

Gruppo C: Svizzera, Macedonia, Moldavia, Kazakistan, Bosnia Erzegovina.

Gruppo D: Slovacchia, Grecia, Finlandia, Norvegia, Azerbaijan.

Gruppo E: Austria, Israele, Islanda, Russia, Polonia.

Gruppo F: Kosovo, Georgia, Irlanda del Nord,Lituania, Bielorussia, Lussemburgo.

Gruppo G: Ungheria, Gibilterra, Turchia, Bulgaria, Estonia, Germania.

Gruppo H: Galles, Isole Fær Øer, Ucraina, Andorra, Italia, Montenegro.

Gruppo I: Svezia, San Marino, Danimarca, Malta, Olanda, Irlanda.

Gruppo J: Belgio, Francia, Armenia, Cipro, Repubblica Ceca, Croazia.

Il campionato europeo virtuale prevede innanzitutto dei qualifier online. Le squadre elencate giocheranno con ogni squadra nel proprio gruppo in un formato round-robin best-of-one. La squadra con i migliori risultati si qualificherà direttamente per la fase finale UEFA eEURO 2020. I secondi classificati di ciascun gruppo verranno quindi inseriti in due nuovi gironi da cinque squadre ciascuno. Ancora una volta, ogni gruppo giocherà in formato round robin best-of-one. Le prime tre squadre di entrambi i gruppi staccheranno il pass per la fase finale dell'europeo.

La fase finale, ovviamente, verrà giocata offline. Le 16 squadre risultanti dai qualifier saranno nuovamente riunite in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno. Le due migliori squadre di ciascuno dei quattro gruppi passeranno agli ottavi, alla fase ad eliminazione diretta. Al contrario delle qualifiche online, il formato competitivo per le sfide offline cambierà: best of three sino alla finalissima; quest'ultima infatti sarà giocata nel formato best-of-five.

Vi ricordiamo che il calcio d'inizio dell'europeo virtuale avverrà in concomitanza con il match inaugurale della manifestazione, Italia-Turchia, allo Stadio Olimpico.