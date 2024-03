Road to Vostok: nuova demo gratis per l'FPS hardcore in stile Tarkov

Se siete in cerca di qualche nuovo sparatutto da provare su PC, potrebbe fare al caso vostro la nuova versione demo di Road to Vostok, un prodotto destinato principalmente ad un'utenza hardcore.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il titolo in questione è uno sparatutto in prima persona completamente single player, ma le cui meccaniche ricordano molto da vicino quelle di Escape From Tarkov. Si tratta infatti di un FPS survival che punta al realismo e in cui i giocatori, in un contesto post-apocalittico, devono addentrarsi nelle pericolose zone al confine tra Finlandia e Russia. L'obiettivo del gioco è quello di recuperare quanto più bottino possibile senza lasciarci la pelle, fronteggiando pericolosi banditi che faranno di tutto per eliminarvi. Proprio come in molti altri extraction shooter, Road to Vostok prevede la presenza di numerose open map che possono essere esplorate per trovare loot, che poi può essere scambiato con gli NPC presso i vari avamposti.

Ecco di seguito i requisiti di sistema della demo di Road to Vostok, che potrebbero non coincidere con quelli della versione finale:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64bit)

Processore: Intel i3-6100 oppure AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon HD 7950 o superiore

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64bit)

Processore: Intel i5-6600K oppure AMD R5 1600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 o superiore

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

Prima di lasciarvi al trailer che mostra Road to Vostok in azione, vi ricordiamo che la demo gratuita può essere scaricata gratuitamente dalla pagina Steam del gioco.

