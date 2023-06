Road to Vostok: in video il survival FPS con gameplay realistico, demo disponibile su PC

Tra le produzioni mostrate sul palco del PC Gaming Show 2023 troviamo anche Road to Vostok, uno sparatutto in prima persona con elementi survival che ricorda molto da vicino quanto visto in Escape From Tarkov.

Questo FPS ci porta nel territorio al confine fra la Russia e la Finlandia in un contesto post-apocalittico. Il nostro obiettivo sarà quello di avventurarci in pericolosi territori alla ricerca di equipaggiamento, il tutto facendo attenzione agli altri giocatori che si aggirano per la mappa, pronti a farci fuori per sottrarci tutto il bottino. Il gioco dovrebbe uscire a breve in Accesso Anticipato su Steam e gli sviluppatori promettono un generoso quantitativo di contenuti sin da subito, tra i quali troviamo 20 mappe e 10 rifugi. Per quello che riguarda il gameplay, il gioco è un FPS simulativo in cui potremo personalizzare le bocche da fuoco in ogni particolare e in cui la gestione dell'inventario sarà piuttosto articolata.

Se siete curiosi di provare questo titolo, sappiate che è già possibile visitare la pagina ufficiale Steam e procedere con il download di una versione di prova gratuita. Si tratta della seconda ed ultima demo di Road to Vostok nel 2023 e, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, il prossimo step sarà appunto l'uscita dell'Early Access.