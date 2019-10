La roadmap di Monster Hunter World Iceborne per PC: Capcom già pensa al futuro

Pochi giorni fa, Capcom ha finalmente svelato la data di lancio di Monster Hunter World Iceborne per PC, fissata per il 9 gennaio 2020. Nonostante manchino ancora diversi mesi, la casa giapponese ha però già delineato le prime fasi del supporto post-lancio al quale andrà incontro l'espansione già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

Il primo aggiornamento gratuito (ver. 11.50.00) vedrà la luce all'inizio del mese di febbraio, a circa un mese della pubblicazione dell'espansione, e introdurrà il Rajang, un mostro zannuto estremamente feroce in possesso del potere dell'elettricità, l'evento crossover con Resident Evil 2 e la funzionalità degli alloggi. Il secondo update gratuito (ver. 12.00.00) verrà invece pubblicato all'inizio del mese di marzo, ed introdurrà nel gioco nuovi mostri non meglio specificati.

L'intenzione è quella di rendere disponibili nel corso del tempo tutti gli aggiornamenti gratuiti già arrivati su console, con l'obiettivo finale di mettersi in pari e di pubblicare tutti gli update futuri in contemporanea su tutte le piattaforme. La versione PC di Monster Hunter World Iceborne, ricordiamo, offrirà texture in alta risoluzione, il supporto alla risoluzione 4K, framerate sbloccato, compatibilità con i Monitor Ultrawide 21:9 e DirectX 12, e controlli ottimizzati per mouse/tastiera.