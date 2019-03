Battlefield 5 sembra destinato a godere di un vasto supporto da parte di Electronic Arts e DICE nel corso dei prossimi mesi del 2019. Per rendere noti maggiori dettagli, il Team di Sviluppo ha condiviso con il pubblico una prima Road Map.

Quest'ultima copre il periodo compreso tra il mese di marzo e l'Autunno 2019 ed è stata efficacemente riassunta in un'unica ed utile immagine di riferimento, che potete trovare, come di consueto, in calce a questa stessa news. Analizziamo dunque i dettagli principali:

Capitolo 3 - "Trial by Fire" : quest'ultimo prenderà il via in data 28 marzo e proseguirà sino a giugno. Il suo esordio sarà anticipato dalla pubblicazione della modalità Battle Royale di Battlefield 5, della quale conosciamo ora nuovi dettagli grazie al Gameplay Trailer di Tempesta di Fuoco. Novità sono inoltre previste per i mesi di aprile, maggio e giugno, che vedranno rispettivamente l'introduzione di diverse novità per Combined Arms, una nuova mappa (Mercury) ed una nuova Modalità (Outpost).

Capitolo 4 - "Defying the Odds" : con una pubblicazione attualmente pianificata per il mese di Giugno, questo vedrà l'introduzione in Battlefield 5 di una nuova modalità e di una nuova mappa, ambientata in Grecia e denominata "Marita".

Capitolo 5: questo contenuto manca di una data di pubblicazione precisa, ma il Team di Sviluppo pianifica di renderlo disponibile nel corso dell'autunno 2019.

La Road Map potrebbe essere soggetta ad alcune modifiche ed ulteriori dettagli saranno resi noti da Electronic Arts e DICE nel corso dei prossimi mesi. Nell'attesa, i giocatori possono iniziare a prepararsi al debutto di Tempesta di Fuoco, introdotta dal Trailer di Tempesta di Fuoco ed attesa per martedì 25 marzo.