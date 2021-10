Roar of Revenge: un gioco rètro in stile Rastan Saga, ora su Steam

Il team indipendente SEEP ha lanciato su Steam Roar of Revenge, un action platform a scorrimento orizzontale che prende ispirazione da classici del genere come Rastan Saga (e non solo) per offrire un gioco d'azione 2D in stile rètro.

In Roar of Revenge controlliamo Keel The Barbarian, un barbaro chiamato a combattere contro l'uomo leone Leomhann in un viaggio che vi porterà ad esplorare ben dieci livelli di pura azione. Il gioco si presenta come un classico action rètro con una grafica in stile NES (la palette dei colori ricorda quella di giochi come KickMaster, Ninja Gaiden e Power Blade) con una colonna sonora Chiptune 8-bit, tanti segreti da scoprire, nemici e boss da eliminare per passare allo stage successivo.

Niente di particolarmente originale in realtà ma gli amanti dei giochi anni '80 potrebbero trovare in Roar of Revenge un piccolo gioiello. Roar of Revenge è in vendita su Steam a 4.99 euro, scontato dl 20% (3.99 euro) fino all'11 ottobre come offerta lancio, un costo davvero contenuto che potrebbe spingere un maggior numero di persone a provare questo titolo.

Se siete cresciuti con gli action game bidimensionali degli anni '80, Roar of Revenge è un vero e proprio tributo a quei titoli che hanno scritto la storia di un genere amatissimo.