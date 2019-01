Rob Kostich, ex responsabile di Call of Duty, è il nuovo presidente di Activision Blizzard

Nuove nomine in casa Activision Blizzard: nelle scorse ore il CEO della compagnia Bobby Kotick ha promosso alcune figure professionali a nuovi ruoli all'interno dell'azienda, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati commerciali e operativi del colosso dell'intrattenimento.

La prima promozione è quella di Rob Kostich, Direttore, VP Esecutivo e General Manager del franchise Call of Duty, ora diventato a tutti gli effetti presidente di Activision Blizzard. Humam Sakhnini, CFO di King Digital Entertainment, è ora presidente dell'intera compagnia (di proprietà di Activision Blizzard) infine Dennis Durkin, responsabile finanziario dell'azienda, è ora responsabile della divisione Emerging Business, che include varie attività tra cui il merchandising, gli accordi commerciali e il settore eSports.

Ricordiamo che recentemente J.Allen Brack, produttore esecutivo di World of Warcraft, è stato eletto presidente di Blizzard, a lui il compito di guidare la società nei prossimi anni, un ruolo non facile poichè sembra che i responsabili finanziari di Activision pretendano dalla casa di Diablo e Starcraft un maggior numero di titoli pubblicati ogni anno e in generale un taglio alle spese per i prodotti ritenuti non commercialmente appetibili, tra i quali rientra anche Heroes of the Storm.