Roblox fa meglio di Activision: è l'azienda di maggior valore in ambito videoludico

Nonostante il recente collasso dei server di Roblox che hanno creato non pochi problemi alla compagnia ed ai suoi milioni di utenti, la celebre piattaforma social ha molto di cui gioire ora che il peggio è passato.

Roblox Corporation ha infatti superato Activision Blizzard divenendo così l'azienda videoludica di maggior valore in assoluto sul mercato azionario. Questo grande traguardo è stato possibile raggiungerlo grazie a una crescita del 40% delle azioni legate alla compagnia durante la settimana successiva ai report finanziari, portando il suo market cap totale oltre i 62 miliardi di dollari. Activision si ritrova invece più indietro con un market cap fissato sui 52 miliardi, mentre dietro le prime due classificate troviamo Electronic Arts a quota 39,7 miliardi.

A facilitare la vita è Roblox Corporation è stato anche il calo del valore di mercato a cui Activision Blizzard è andata incontro in tempi recenti non solo a causa dei report sugli abusi interni, ma anche per il rinvio di Diablo 4 e Overwatch 2, con conseguenze non di poco conto in termini economici. Per Roblox invece le prospettive sembrano quelle di un'ulteriore crescita per il futuro data la popolarità sempre crescente della piattaforma. A tal proposito, il nostro speciale sui mondi virtuali di Roblox vi spiega perché si tratta di una realtà di grande successo.