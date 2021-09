Roblox: alcune funzionalità richiedono ora la verifica dell'età

Nel corso degli ultimi giorni è stata apportata un'importante modifica a Roblox da parte del team di sviluppo con l'obiettivo di rendere più sicura l'esperienza per gli utenti più giovani.

Chi gioca il popolare titolo free to play dovrà infatti inserire una serie di dati per effettuare una verifica dell'età. Questo meccanismo, il quale richiede di mostrare un documento, serve a fare in modo che agli utenti più giovani (o coloro i quali decidono di non inserire i dati richiesti) vengano precluse alcune funzionalità aggiuntive come la possibilità di utilizzare la chat vocale. Ciò significa che il gioco resterà perfettamente giocabile da tutti, ma la verifica serve solo ad impedire ai più giovani di accedere a specifiche funzionalità. Di recente è stata infatti introdotta la chat vocale e gli sviluppatori non vogliono che tale strumento venga utilizzato da chi ha meno di 13 anni, ovvero da più della metà dell'utenza attiva totale. Il team di sviluppo ha inoltre rassicurato gli utenti sulla sicurezza della procedura di verifica, la quale non dovrebbe salvare in alcun modo i dati di coloro i quali mostrano documenti alla fotocamera del proprio dispositivo.

