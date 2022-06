Roblox e Amazon Prime Gaming, quanti omaggi: ecco come riscattarli gratis

Roblox è una piattaforma piena zeppa di creatività, in cui è possibile divertirsi in miriadi di esperienze diverse (pensate che persino Sonic è sbarcato su Roblox, giusto per intenderci). Non sempre però è possibile ottenere benefici per Roblox in modo semplice e gratuito, motivo per cui è bene approfondire un'iniziativa legata ad Amazon.

Ebbene, mediante Prime Gaming è possibile riscattare gratuitamente, chiaramente se si dispone di un account Amazon Prime, accessori per il proprio avatar su Roblox. Per farvi un esempio concreto, al momento in cui scriviamo è possibile ottenere la simpatica Mascotte pecora da spalla. Sappiamo che gli appassionati di Roblox sono generalmente molto attenti alla personalizzazione, quindi questa possibilità potrebbe interessare a non poche persone. Di seguito trovate la procedura per riscattare il tutto.

Come riscattare i benefici per Roblox di Amazon Prime Gaming

Raggiungete la pagina di Amazon Prime Gaming dedicata a Roblox; Fate clic sul pulsante "Accedi" ed eseguite l'accesso col vostro account Amazon Prime; Premete prima sul tasto "Riscatta ora" e in seguito su quello "Riscatta codice"; Comparirà a schermo il codice: quest'ultimo va inserito sul portale ufficiale di Roblox (dopo aver eseguito il login); Una volta premuto sul pulsante "Riscatta", potrete direttamente fare clic sul tasto "Equipaggia il mio avatar" e selezionare il riquadro dell'accessorio per personalizzare l'estetica del vostro personaggio di Roblox.

Ottimo, adesso sapete come riscattare i benefici di Roblox tramite Amazon Prime Gaming. Nulla di complesso: solamente un'occasione potenzialmente interessante per gli appassionati della piattaforma.