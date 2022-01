Roblox: l'app mobile chiude in Cina, ma in futuro arriverà una nuova versione

Grazie ad un report di TechCrunch apprendiamo che lo scorso 8 dicembre il team di Roblox ha chiuso l'app per iOS e Android disponibile sul mercato cinese, nota come LuoBuLeSi.

L'applicazione mobile, frutto degli sforzi congiungi con il gigante autoctono Tencent, era stata messa a disposizione appena cinque mesi prima. Un portavoce del team di Roblox, James Kay, ha dichiarato quanto segue a The Verge: "L'anno scorso, abbiamo lanciato Roblox in Cina come LuoBuLeSi con l'obiettivo di creare e testare un universo virtuale immersivo in 3D. Adesso, è fondamentale per noi effettuare gli investimenti necessari, inclusi gli investimenti nell'architettura dei dati, per realizzare la nostra visione a lungo termine di LuoBuLeSi".

I reali motivi della rimozione non sono stati svelati. Kay si è limitato a riferire che "si sono rese necessari un numero di importanti azioni di transizione", tuttavia questa non è la fine di Roblox in Cina. L'obiettivo dichiarato è quello di ricostruire da zero l'app di Roblox - o meglio, di LuoBuLeSi - e di renderla nuovamente disponibile in futuro, sebbene il team non sia ancora in grado di fornire una nuova data di lancio. "L'informazione verrà resa pubblica quando verrà il momento", ha spiegato il portavoce.

La chiusura di Roblox nel paese più popoloso del mondo, seppur temporanea, arriva a qualche mese da un altro addio eccellente. Lo scorso novembre, ricordiamo, Fortnite è stato spento definitivamente in Cina, inoltri molti ritengono che presto potrebbe fare la stessa fine anche Steam.