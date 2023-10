Roblox arriva su PlayStation 4 e PlayStation 5 con il nuovo trailer di lancio

Roblox è la piattaforma social che consente di esplorare e condividere esperienze videoludiche con i propri amici. Dopo le anticipazioni che volevano il sandbox dei record su console Sony, il nuovo trailer di lancio suggella formalmente il suo arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

La versione su PlayStation 5 non è nativa, ma in retrocompatibilità. Roblox è una piattaforma online multiplayer che conta un incredibile numero di giochi e consente agli utenti di creare e giocare a giochi di vari generi e temi.

Il download e il gioco sono gratuiti, anche se per alcuni giochi è possibile anche effettuare delle microtransazioni in-game per sbloccare funzionalità, oggetti o simili. Oltre che su console Sony, è disponibile su altre piattaforme, quali Android, iOS, Windows, Mac e Xbox One.

Roblox nasce per incoraggiare la creatività e l'apprendimento di nuove e vecchie generazioni. Gli utenti possono progettare i propri giochi utilizzando Roblox Studio, uno strumento che insegna abilità di codifica e sviluppo di giochi.

Non soltanto: l'applicazione si propone di offrire anche una grande varietà di giochi e attività con cui intrattenere e coinvolgere persone di tutte le età e interessi, dai giochi di ruolo fino all'horror più spaventoso. Consente, inoltre, le interazioni sociali, poiché gli utenti possono chattare con altri giocatori, unirsi a gruppi e fare amicizia.