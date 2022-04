Roblox: bannato l'autore di un gioco che pubblicizzava un sex tape di Kim Kardashian

Come riportato da varie testate internazionali, un autore di giochi di Roblox è stato bannato dalla piattaforma poiché a quanto pare il minigioco in questione puntava a sponsorizzare un sex tape di Kim Kardashian.

Ad accorgersene è stata proprio la star dei reality (e non solo) che in una puntata del suo show televisivo ha dichiarato di aver visto un minigioco incentrato su un suo presunto video che secondo la didascalia risalirebbe al 2007. In realtà non sappiamo (e nemmeno Kim sembra saperlo) quale contenuto si nascondesse in questo gioco di Roblox ma l'azienda ha immediatamente risposto bannando l'autore e sottolineando come la piattaforma non abbia mai ospitato materiale di questo tipo.

"Riferimenti al video in questione non sono disponibili su Roblox. Abbiamo delle regole molto rigide per proteggere i consumatori, tra queste anche la tolleranza zero nei confronti dei contenuti a sfondo sessuale di qualsiasi altro tipo di contenuto che vada a violare le nostre linee guide per la community."

L'azienda spiega come il riferimento testuale che ha bypassato il filtro di Roblox sia stato rimosso molto rapidamente e sia stato visto solamente da pochissime persone per un periodo di tempo limitato. Il gioco è stato rimosso da Roblox e l'autore definitivamente bannato.