Roblox, causa da 200 milioni di dollari: avrebbe usato musiche senza permesso

Nuovi guai per Roblox Corporation. Sembra che l'azienda abbia usato all'interno della sua piattaforma social videoludica avrebbe utilizzato musica su licenza senza permesso, motivo per cui la National Music Publishers Association ha fatto causa a Roblox richiedendo 200 milioni di dollari in danni.

Nello specifico sembra che alcuni dei numerosi giochi presenti in Roblox abbiano al loro interno musiche di artisti quali Ariana Grande, Ed Sheeran, Imagine Dragons e Rolling Stones. A puntare il dito contro l'azienda è stato David Israelite, presidente dell'NMPA, che ha evidenziato come la piattaforma abbia un'utenza enorme e indicando che sta deliberatamente evitando di pagare i diritti a cantanti e gruppi musicali. "Roblox ha guadagnato centinaia di milioni di dollari richiedendo agli utenti di pagare ogni volta che caricano musica sulla piattaforma, sfruttando le poche conoscenze dei più giovani in materia di copyright", afferma l'NMPA sottolineando che Roblox "virtualmente non compie alcuna azione per prevenire le ripetute infrazioni o per allertare l'utenza dei rischi che si stanno prendendo".

La motivazione dietro la causa e i 200 milioni di dollari di risarcimento riguarda "l'impunito sfruttamento di musica senza appropriate licenze di Roblox", con l'NMPA che intende "assicurarsi che gli artisti siano totalmente pagati per i loro lavori presenti sulla piattaforma". Non si tratta dei soli problemi che i dirigenti di Roblox hanno da gestire nell'ultimo periodo: è partita una class-action contro Roblox per i problemi legati alle microtransazioni, oltre alle proteste dei genitori contro Roblox, visto come un enorme casinò a causa di un modello di business non trasparente. Vedremo nelle prossime settimane come l'azienda deciderà di muoversi davanti le accuse.