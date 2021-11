Roblox fa causa ad uno youtuber per minacce terroristiche e molestie ad altri giocatori

Roblox Corporation ha fatto causa a Benjamin Robert Simon a.k.a. Ruben Sim, un giocatore e youtuber che sarebbe a capo di un cybermob: in questi anni, secondo le accuse della compagnia, avrebbe molestato gli altri utenti di Roblox e avrebbe effettuato delle minacce di stampo terroristico.

Nei documenti depositati martedì 23 novembre, si legge che Simon avrebbe incoraggiato "atti illeciti indirizzati al danneggiamento degli altri utenti di Roblox". Pare che lo scorso ottobre abbia postato delle minacce terroristiche che hanno condotto alla chiusura della Roblox Developers Conference in quel di San Francisco: nel suo messaggio, invitava i dipendenti a non recarsi al lavoro il giorno seguente, suggerendo la presenza di un estremista islamico anonimo. La manifestazione venne chiusa temporaneamente per consentire alle autorità di scovare la minaccia, che alla fine si è rivelata inesistente. Roblox Company afferma di aver speso oltre 50.000 dollari per le operazioni di investigazione.

Simon si sarebbe inoltre reso autore di alcuni commenti circa la sparatoria nel quartier generale di YouTube avvenuta nell'aprile del 2018, affermando che qualcosa di simile si sarebbe presto verificato anche nelle sedi dei creatori di Roblox.

L'utente è stato bannato per la prima volta nel 2013, ma da allora è riuscito a ritornare sui server molteplici volte hackerando gli account di altre persone. Roblox ha persino messo in piedi un gruppo di moderatori incaricati di sorvegliarlo in maniera specifica. Durante la sua attività, sono stati cancellati oltre 100 account e bannati numerosi IP. Il primo ban da Roblox Simon se l'è guadagnato molestando altri utenti con l'utilizzo di insulti omofobici e razzisti, molestie a carattere sessuale e fotografie ritraenti Hitler. A seguito di tutti questi danni provocati negli anni, Roblox Corporation chiede 1,6 milioni di dollari di risarcimento.

Il tutto avviene pochi giorni dopo il raggiungimento di un record di cui andare molto fieri: Roblox Corporation è diventata l'azienda numero 1 sul mercato azionario, superando Activision.