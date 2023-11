Roblox con cifre stellari: 70 milioni di utenti attivi al giorno, come Call of Duty

Dopo gli straordinari dati condivisi da AppMagic, Roblox ha pubblicato i risultati degli utili del terzo trimestre terminato il 30 settembre 2023, mostrando ricavi di 713 milioni di dollari. La piattaforma, inoltre, registra ad oggi oltre 70 milioni di utenti attivi giornalieri.

Le cifre di questo traguardo diventano ancor più ragguardevoli se pensiamo che si tratta delle stesse cifre relative al numero di utenti di un franchise di successo come quello di Call of Duty. Dalle dichiarazioni di Bobby Kotick durante il dibattimento fra Microsoft e FTC, infatti, erano questi i numeri emersi per i giocatori giornalieri attivi su COD.

Secondo il resoconto, nel terzo trimestre del 2023, gli utenti attivi giornalieri medi hanno raggiunto un nuovo traguardo pari a 70,2 milioni, in crescita del 20% su base annua. Le ore di coinvolgimento hanno superato i 16 miliardi, in crescita del 20% su base annua, e gli utenti paganti unici mensili medi sono stati pari a 14,7 milioni, in crescita del 14% su base annua.

La media degli utenti paganti unici mensili che ritornano e dei nuovi utenti paganti unici mensili erano entrambi ai massimi storici. Un successo esplosivo, la cui eco si nota trasversalmente anche nell'accoglienza molto positiva di Roblox su PlayStation, dove si registrano ottimi dati.