Roblox All Star Tower Defense: i codici gratis di gennaio 2022 per oro, gemme e skin

Nell'affollato metaverso di Roblox, All Star Tower Defense spicca come uno dei più amati e affollati giochi in assoluto. Il tower defense con i personaggi degli anime cattura ogni giorno decine e decine di migliaia di utenti, mentre continua ad essere aggiornato regolarmente dai suoi creatori.

Per invogliare gli utenti a tornarci regolarmente, sovente gli sviluppatori mettono a disposizione dei codici che permettono di sbloccare degli oggetti gratis. Scopriamo assieme quali sono i codici attivi a gennaio 2022 (al momento ce ne sono due).

Roblox | I codici di gennaio 2022 per All Star Tower Defense

world2comingsoon - 250 Oro e 250 Gemme

- 250 Oro e 250 Gemme astdx2022 - 1.000 Oro, 500 Gemme e una skin Omega Rara

Riscattarli e molto semplice: non dovete far altro che cliccare l'icona delle impostazioni ("Gear") in fondo allo schermo e poi selezionare la voce "Enter code". Scrivete i codici che vi abbiamo fornito e il gioco è fatto! Potete aspettarvi una nuova serie di codici a fine mese o all'inizio di febbraio.

L'introduzione di questi codici ha automaticamente sancito la scadenza di quelli precedenti: "merrychristmas2k21" e "winterbreakwhen" non possono più essere utilizzati. Lo sapete che l'app di Roblox ha temporaneamente chiuso in Cina?