Roblox: al via la collaborazione con Vans, scarpe, cappelli e occhiali gratis per tutti

Dopo la collaborazione con Gucci, Roblox annuncia una nuova partnership con un marchio internazionale dell'abbigliamento: parliamo di Vans, brand da sempre vicino al mondo dei giovani e che arriva ora anche sulla piattaforma Roblox.

L'esperienza Vans World permetterà ai giocatori di personalizzare il proprio avatar con una serie di capi d'abbigliamento e accessori targati Vans tra cui occhiali da sole, i celebri cappellini con il logo Off The World, sneakers, zainetti e cuffie, vi basterà entrare su Roblox e accedere allo shop per avere accesso all'archivio di prodotti Vans, disponibili gratuitamente per tutti i giocatori.

Con questa mossa Vans vuole avvicinarsi ancora di più al suo pubblico, composto in larga parte da giovanissimi, il brand californiano è da sempre associato al mondo dello skateboard, degli sport estremi e della cultura giovanile, con l'arrivo su Roblox il marchio vuole arrivare ai consumatori espandendosi sempre di più nel business digitale, possiamo quindi aspettarci altre collaborazioni nel prossimo futuro.

Recentemente Roblox ha stretto una collaborazione con Sony Music dopo aver siglato un simile accordo con BMG, il gioco ospiterà quindi sempre più artisti delle due etichette musicali, la compagnia è sempre alla ricerca di partnership per espandere i contenuti su Roblox e in futuro altre aziende potrebbero fare il loro debutto su una delle piattaforme digitali più popolari e usate nel mondo.