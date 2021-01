Roblox: come si fa a cambiare nome direttamente nel gioco?

Prima di poter cominciare a giocare utilizzando la piattaforma social Roblox, dovrete per prima cosa creare un vostro account, impostando un nome utente univoco e una password: entrambi possono poi essere cambiati successivamente.

Nel caso in cui il nome utente che avete inserito in fase di registrazione non vi piaccia più, o semplicemente vogliate cambiarlo per qualunque tipo di motivo, la prima cosa che dovete sapere è che potrete effettuare il cambio del vostro nome utente quante volte vorrete, ma ogni modifica vi costerà un totale di 1000 Robux, ovvero la valuta virtuale utilizzata all’interno del gioco, che può essere ottenuta sia gratuitamente durante le sessioni di gioco, sia tramite la spesa di denaro reale all’interno del negozio del gioco.

Come cambiare nome utente su PC

Per modificare il vostro nome utente su PC, dovrete per prima cosa accedere al sito ufficiale di Roblox ed effettuare la procedura di Login con il vostro nome utente attuale e la vostra password. Nel caso in cui non ricordiate la password del vostro account, ricordate che potete sempre recuperare la password di Roblox. Successivamente, all’interno della barra del menu in alto a destra sullo schermo, potrete notare la presenza di un pulsante con la scritta RS: tramite questa opzione potrete verificare il vostro saldo attuale di Robux, ed eventualmente acquistarne la cifra necessaria per effettuare il cambio del nome (vi ricordiamo che sono necessari un totale di ben 1000 Robux).



Dopo aver verificato di possedere una quantità sufficiente di Robux, tornate all’interno della schermata principale del gioco e selezionate l’icona delle Impostazioni, quella a forma di ingranaggio: da qui, accedete all’opzione Account info, e selezionate l’icona della matita posta di fianco al campo Username. Nella nuova schermata che comparirà, inserite il nuovo nome utente che volete utilizzare e la password del vostro account, dopodiché premete il tasto Buy e, tramite la spesa dei 1000 Robux, il vostro username verrà definitivamente modificato.

Come cambiare nome utente su smartphone e tablet

La procedura da eseguire su dispositivi Android e iOS come smartphone e tablet è in tutto e per tutto simile a quella che abbiamo appena descritto per la versione PC del gioco: l’unica differenza è che, invece di dover accedere al sito ufficiale del gioco, vi basterà effettuare tutta la procedura dall’interno dell’applicazione che avrete scaricato sul vostro dispositivo. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui abbiate scaricato l’applicazione di Roblox sul vostro PC con Windows 10, tramite il Windows Store.