Roblox: come si chiama il gioco degli insetti?

La piattaforma da gioco online Roblox, nata nel lontano 2006, ha attirato negli ultimi anni un enorme pubblico di giovanissimi videogiocatori grazie alla propria facilità d’uso e alla possibilità offerta a ciascun utente di creare il proprio mondo virtuale nel quale giocare insieme ad amici e sconosciuti.

Nel corso del tempo molti mondi creati dagli utenti ed offerti poi all’intero pubblico della piattaforma, gratuitamente oppure previo pagamento di una certa cifra in Robux - la valuta ufficiale del gioco - hanno ottenuto un grande successo, diventando estremamente famosi all’interno della community di Roblox anche grazie al traino e alla visibilità forniti da canali YouTube e streaming su Twitch.

Uno dei mini-giochi che sono attualmente più in voga all’interno della piattaforma, con un numero complessivo di visite che si avvicina ormai all'incredibile cifra di 100 milioni, è Little World, un’esperienza sviluppata dal gruppo Counter Impact all’interno della quale i giocatori vengono trasformati in insetti il cui scopo è quello di esplorare il coloratissimo mondo di gioco alla ricerca di cibo e di insetti avversari da sconfiggere per guadagnare punti esperienza. Accumulando un numero sufficiente di quest’ultimi i giocatori aumenteranno il proprio livello, evolvendosi e sbloccando di conseguenza nuovi insetti sempre più grandi e potenti con i quali continuare la propria scalata per diventare l’insetto più grande dell’intero server.

All’interno del gioco i giocatori potranno poi svolgere alcuni compiti particolari per cercare di ottenere speciali riconoscimenti che forniranno un bonus ai punti esperienza guadagnati, oppure riscattare una serie di codici speciali che possono fornire numerosi vantaggi durante il gioco, come ad esempio codici per aumentare il proprio livello e migliorare così il proprio insetto personale, partendo dal primo - una piccola e quasi indifesa coccinella rossa - fino ad arrivare ad evolversi in uno degli insetti più grandi e potenti del gioco.