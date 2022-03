Roblox: come shoppare Robux senza carta di credito?

Volete comprare Robux per Roblox ma non avete una carta di credito a portata di mano? Nessun problema, ecco una soluzione semplice e pratica per comprare Robux senza carta di credito.

Molti rivenditori fisici e online vendono da tempo carte prepagate con un certo quantitativo di Robux, il funzionamento è semplicissimo, una volta acquistata la card vi basterà grattare la striscia argentata per ottenere un codice da aggiungere al vostro account, in questo modo potrete riscattare il quantitativo di Robux indicato, a seconda dell'importo della tessera.

Dove si comprano le tessere prepagate per Roblox?

Da GameStop trovare le carte Roblox da 10 euro, 20 euro e 50 euro, inoltre sono disponibili i tagli da 4.500 Robux a 49.99 euro e 400 Robux a 4.99 euro, in questi ultimi due casi validi solamente su console Xbox. Anche su Amazon trovate le carte Roblox per i Robux, in alcuni casi contenuti digitali extra inclusi:

Su Amazon è possibile pagare anche senza carta di credito, ad esempio ricaricando il proprio conto Amazon presso bar, tabacchi ed altri esercizi convenzionati. Potete acquistare Robux anche presso i principali supermercati e le grandi catene di elettronica, a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita.