Roblox: come recuperare e ripristinare la password dimenticata

Nel caso in cui abbiate dimenticato le vostre credenziali di accesso all’account della piattaforma Roblox, non disperate: esistono alcune procedure che vi permetteranno di recuperare la password dimenticata, oppure di reimpostarne una nuova di zecca.

Come recuperare la password su PC

Per iniziare la procedura di recupero della password tramite PC, dovrete per prima cosa collegarvi alla pagina principale del sito di Roblox della piattaforma Roblox, e tramite il tasto Login accedere alla schermata di autenticazione. Qui noterete un’opzione con scritto Forgot password or username?: selezionandola, comparirà un’ulteriore schermata in cui dovrete inserire il vostro indirizzo email collegato a Roblox e, nelle opzioni per il recupero, selezionare il campo Password, in modo tale da segnalare che state richiedendo la reimpostazione della vostra chiave d’accesso. Una volta completato questo passaggio, selezionate il tasto Submit e poi OK.

Come recuperare la password su smartphone e tablet

La procedura per richiedere il recupero della vostra password dal vostro smartphone oppure tablet è molto simile a quella appena spiegata per la versione PC del gioco: l’unica differenza è che, invece di dover accedere al sito ufficiale della piattaforma, vi basterà semplicemente avviare l’applicazione dal vostro dispositivo. Una volta giunti nella schermata principale dell’app, vi basterà premere prima il tasto Accedi, e poi selezionare l’opzione Hai dimenticato la password o il nome utente? Da qui in poi la procedura sarà esattamente uguale a quella per la versione PC.

Sia che abbiate avviato la procedura di recupero utilizzando il vostro PC oppure un dispositivo mobile Android o iOS, dopo pochi minuti riceverete una email all’indirizzo inserito nel campo apposito della richiesta, la quale conterrà tutte le istruzioni necessarie per effettuare il cambio della password. In particolare, all’interno della mail troverete un pulsante chiamato Reset Password: selezionandolo si aprirà una pagina di reimpostazione password, in cui dovrete inserire una nuova password e poi premere sul pulsante Submit. Da questo momento in poi, potrete accedere a Roblox utilizzando il vostro vecchio nome utente (o email) e la nuova password. Ricordate però che, dal momento della ricezione della mail con le istruzioni per il reset della password, avrete solamente 60 minuti di tempo per completare la procedura, dopodiché scadrà il timer e dovrete richiedere una nuova mail di reimpostazione.

Come recuperare la password di Roblox senza usare la mail

Nel caso in cui abbiate intenzione di non utilizzare la vostra email per effettuare la procedura di recupero della password, magari perché avete dimenticato le credenziali di accesso anche per la vostra casella di posta elettronica, sappiate che potrete effettuare il ripristino della password anche in altri modi. In particolare, una volta giunti all’interno del form di inserimento in cui dovrete selezionare la richiesta di recupero della password, vi basterà selezionare l’opzione Use phone number to reset password, dopodiché inserite il vostro numero di telefono all’interno del campo apposito (dopo aver impostato correttamente il prefisso telefonico del Paese in cui vi trovate). In questo modo, riceverete via SMS un codice di 6 cifre da inserire all’interno del campo Enter code della pagina che comparirà dopo la richiesta del codice: questo vi permetterà di verificare la vostra identità e procedere con l’impostazione di una nuova password.



Questa procedura è sostanzialmente identica anche per quanto riguarda smartphone e tablet. Ricordate che non c’è alcun modo di reimpostare una nuova password senza utilizzare un indirizzo email oppure un numero di telefono.