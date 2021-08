Roblox: come si usano le ricariche e le gift card?

L’incredibile successo di Roblox non accenna a diminuire, e al contrario la piattaforma creata da Roblox Corporation continua a macinare record di pubblico e incassi - secondo le ultime analisi quantificabili in circa 92 milioni di dollari al mese, una cifra straordinaria se si pensa che il gioco è disponibile anche in formato gratuito.

La stragrande maggioranza degli enormi incassi di Roblox sembrerebbe dunque provenire dalle microtransazioni e dagli acquisti di oggetti in-game, entrambi presenti in grande quantità all’interno del gioco e acquistabili sia direttamente tramite l’utilizzo di carte di credito o PayPal, sia attraverso le ricariche al portafoglio virtuale del gioco che possono essere effettuate attraverso alcune carte ricarica da gioco. Vediamo dunque come si usano quest’ultime.

In primo luogo, è importante notare che attraverso le carte da gioco di Roblox potrete acquistare diversi tipi di ricarica: esistono infatti carte dedicate alla ricarica del portafoglio virtuale del gioco con valuta Robux, ricarica di credito diretto, espresso in termini di denaro reale che può essere successivamente convertito in Robux oppure usato per l’acquisto di abbonamenti, e carte che contengono oggetti esclusivi. In ogni caso, la procedura per riscattare il contenuto della carta di gioco acquistata rimane sempre la stessa indipendentemente da quale delle categorie sopracitate sia quella di appartenenza per la carta che avete deciso di acquistare.

La prima cosa da fare, naturalmente, è acquistare una delle tante carte ricarica di Roblox, le trovate su Amazon o presso tanti rivenditori fisici come supermercati, negozi di elettronica, grandi magazzini e da GameStopZing. Dopo esservi procurati una carta dovrete accedere al vostro account di Roblox attraverso la versione per browser della piattaforma - questa procedura non può infatti essere effettuata tramite l’applicazione ufficiale - per poi dirigervi all’interno della pagina per riscattare le carte di Roblox. Una volta arrivati qui dovrete inserire nel box corrispondente il codice stampato sulla superficie della carta da gioco che avete acquistato e poi premere il tasto Riscatta. Nel caso in cui la procedura sia stata completata con successo, un messaggio di conferma comparirà sullo schermo: in caso contrario verrete invece avvisati da una notifica



Se doveste riscontrare alcune difficoltà ad inserire correttamente il codice, provate a sostituire gli 0 (zero) con lettere O maiuscole e gli 1 (uno) con lettere I maiuscole. Una volta completata la procedura il vostro credito verrà caricato all’interno del portafoglio virtuale collegato al vostro account, dal quale potrete poi utilizzarlo per acquistare oggetti cosmetici, abbonamenti e tanto altro ancora.