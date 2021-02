Roblox Corp verso nuove vette: arriva l'ingresso in Borsa per 200 milioni di dollari

Nel corso del mese di gennaio di quest'anno, la compagnia di Roblox ha raggiunto un valore record, eguagliando colossi del settore videoludico addirittura del calibro di Nintendo, Activison ed Electronic Arts.

Un risultato reso possibile dalla straordinaria diffusione di Roblox su PC e dispositivi mobile, tra smartphone e tablet alimentati da sistemi operativi iOS e Android, oltre che su console di casa Microsoft. Ispirato dall'incredibile e inarrestabile successo di Minecraft, questa piattaforma in continua espansione consente ai videogiocatori di cimentarsi nella costruzione di esperienze ludiche personalizzate. Un arsenale creativo che ha messo solide radici nella community, portando Roblox Corporation addirittura a dover posticipare la decisione di farsi quotare in Borsa.

Nello specifico, l'azienda ha dovuto soddisfare alcune richieste da parte della SEC (Security and Excchange Commission), ente federale USA preposto alla vigilanza della Borsa. Il ricalcolo richiesto ha decretato un valore ancora maggiore per le entrate della compagnia, che per il 2020 si sono assestate sui 924 milioni di dollari. In seguito all'approvazione del ricalcolo, Roblox Corporation ha potuto fissare una nuova data d'ingresso in Borsa. L'appuntamento è per il 10 marzo 2021, data in cui saranno immesse sul mercato azioni dell'azienda per un valore di 198,9 milioni di dollari. Secondo dati del gennaio 2021, il valore complessivo di Roblox Corporation è di ben 29,5 miliardi di dollari.